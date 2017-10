Werk van Renoir daags voor veiling gestolen nabij Parijs

Het werk "Portrait d'une jeune fille blonde" ("Portret van een jong blond meisje"), met een geschatte waarde tussen 25.000 en 30.000 euro, zou zondag normaal onder hamer gaan. Het schilderij, olie op doek, was het pronkstuk van de voor zondag geplande veiling en werd zaterdag gestolen terwijl het naar aanleiding van de veiling tentoongesteld werd. De dief is erin geslaagd om het werk van de muur te halen en het veilinghuis onopgemerkt te verlaten. De afmetingen bedragen 14 op 12,2 centimeter. De politie is een onderzoek gestart en gaat nu alle videobeelden analyseren.