"1 euromaaltijden schieten tekort als antwoord op hun doelstellingen"

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) rolde in 2015 het principe van de 1 euromaaltijden uit. Arme gezinnen kunnen dankzij dat systeem maaltijden van amper 1 euro kopen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Bedoelding is dat die maaltijden dan fungeren als een "laagdrempelige toegangspoort naar gezinsondersteunende diensten".

"Maar wat wij zien, is dat dat via die 1 euromaaltijden niet werkt", zegt kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. "Integendeel, we zien het omgekeerde. De aanbieders van de maaltijden hebben het zeer moeilijk om gezinnen aan te trekken en moeten sowieso via de opvoedingsondersteuning moeten gaan."

Uit het onderzoek van het Kinderrechtencommissariaat blijkt namelijk dat de maaltijden toch te duur zijn voor heel wat arme gezinnen, aangezien enkel de jongere kinderen 1 euro betalen. Bovendien is het tijdstip niet altijd aangepast aan het gezinsleven. "Je ziet dat het in de praktijk heel wat moeilijkheden met zich meebrengt. Het lijkt ons echt een initiatief dat zijn doelstelling niet bereikt", aldus Vanobbergen.

Het Kinderrechtencommissariaat pleit er daarom voor om de koppeling tussen 1 euromaaltijden en gezinsondersteunende maatregelen los te laten. "Er moet enerzijds veel meer ingezet worden op het versterken van opvoedings- en gezinsondersteuningsinitiatieven. Daarnaast is goedkoop en gezond eten ook belangrijk, bijvoorbeeld via het optrekken van de laagste inkomens naar de armoedegrens zodanig dat mensen zelf voldoende middelen hebben om hun maaltijden thuis te maken."

Het Kinderrechtencommissariaat heeft een advies in die zin bezorgd aan bevoegd minister Homans.