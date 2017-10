“Overheid communiceert slecht over omschakeling naar rijk gas”

De overheid startte vandaag een informatiecampagne om 1,6

miljoen consumenten van aardgas te informeren over het omschakelen van laagcalorisch of arm gas naar hoogcalorisch of rijk gas. Het gas dat hier nu wordt gebruikt, is Nederlands stikstofarm of laagcalorisch gas.

De Nederlandse gasvoorraad raakt echter op, waardoor omschakeling naar rijker of hoogcalorisch gas nodig is tegen 2030. Daarvoor moeten apparatuur worden aangepast door een gespecialiseerd technicus.

De betrokken bedrijven wachten zelf echter nog op de informatie van de overheid daarover. “De communicatie naar het grote publiek is al gebeurd, terwijl de sector zelf nog niet is ingelicht”, zegt directeur Bart Verstraete van de Bouwunie. Hij roep de overheid op zijn sector nu snel te informeren. “Zo niet, wordt de omschakeling van 1,6 miljoen klanten problematisch.”

Verstraete heeft verder problemen met het feit dat de overheid nu al zegt dat de omschakeling “tussen de nul en maximum 150 euro” gaat kosten. “Wij kunnen nu geen prijs op dat nazicht plakken, want we weten niet wat het nazicht inhoudt. En is nu euro is wel heel erg weinig”, aldus Verstraete.