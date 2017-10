Bent u één van de 1,6 miljoen Belgen die binnenkort 'nieuw' aardgas krijgt? 6 vragen over wat dat voor u betekent

1. Is het ene aardgas het andere niet?

België voert twee soorten aardgas in. ‘Arm’ gas dat stikstof bevat en uit het Noorden van Nederland afkomstig is. Dat gas heeft een laagcalorische waarde. Dat betekent dat je er bij verbanding meer volume van nodig om dezelfde hoeveelheid energie te verkrijgen. De Nederlandse regering heeft eind 2012 al laten laten weten dat ze eind 2030 stoppen met de productie ervan. Daarnaast is er ook ‘rijk’ gas, dat geen stikstof bevat en een hoogcalorische waarde heeft. Het komt van allerlei plekken in de wereld, onder meer uit Noorwegen en Qatar.

2. Wie krijgt dat nieuw gas thuis?

Het gaat om grote delen van de provincie Antwerpen, Limburg, Vlaams- en Waals-Brabant, Brussel en delen van Wallonië. De andere delen van ons land hebben nu al rijk gas. Het gebeurt niet allemaal in één keer. In Limburg kregen een aantal gemeenten vorig jaar al nieuw gas als testgemeente. Volgend jaar zijn Hoboken en het Antwerpse kiel aan de beurt,en zo wordt het verder uitgerold. Alle andere delen van ons land hebben al sinds de jaren '70 rijk gas.



3. Zullen al toestellen blijven werken op dat ‘rijk’ gas?

De meeste toestellen wel, maar oudere toestellen niet zomaar. Gasketels die dateren van voor 1978 zijn niet compatibel met rijk gas. De overheid gaat ervan uit dat er niet meer zo veel van die installaties aanwezig zijn. Maar ook recente toestellen moeten vaak anders ingesteld worden. Daarom dat elke betrokken Belg twee jaar vooraf een brief zal ontvangen van zijn gasnetbeheerder. Zo heeft iedereen tijd genoeg om zich goed voor te bereiden op de komst van dat rijk gas en een loodgieter langs te laten komen. Een aantal toestellen zullen wel pas aangepast kunnen worden, vanaf het rijk gas écht verdeeld wordt, maar ook daar kan een erkende technicus advies over geven.



4. Wie zal de eventuele kosten vergoeden?

De gasnetbeheerders wijzen er fijntjes op dat elke Belg nu al tweejaarlijks zijn installaties op gas moet laten controleren door een erkende onderhoudstechnicus. Deze vakmensen zullen voldoende op de hoogte zijn om ketels of installaties correct in te stellen. Maar de gasnetbeheerders laten in het midden wie de rekening betaalt als die aanpassing toch een meerkost betekent voor de burger. Of erger nog: als een oude installatie volledig moet vervangen worden. Het is bovendien een dossier over alle regio’s heen, dus kijken de niveaus in ons land wellicht naar elkaar en zal uiteindelijk misschien de burger gewoon de extra kosten betalen?



5. Zal ik meer moeten betalen voor dat nieuwe gas?

Nee, want nu al betaalt de Belg zijn gas niet op basis van het volume gas dat je in huis haalt, maar op basis van hoeveel energie je uit dat gas kan halen. Van ‘arm’ gas heb je in volume meer nodig dan van ‘rijk’ gas. Natuurlijk zijn er wel verschillen in prijzen tussen verschillende leveranciers, maar die zijn er niet op basis van rijk of arm gas. En bovendien zal je van dat rijk gas in volume dus minder nodig hebben dan van dat arm gas.

