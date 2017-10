Boze taxichauffeurs protesteren tegen Uber aan luchthaven Praag

De actie zorgde voor grote files rond de luchthaven."De chauffeurs van Uber respecteren de wetgeving niet", zegt taxiverenigingwoordvoerder Petr Polisensky. Hij hekelt ook dat de autoriteiten, en dan met name de burgemeester van Praag, de zaken op hun beloop laten.

Uber is sinds 2014 actief in Tsjechië. Zowat 400.000 Tsjechen hebben de Uber-app gedownload, en ongeveer 2.000 chauffeurs rijden in Tsjechië voor Uber.