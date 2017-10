90% van wie ging stemmen in Catalonië, stemde voor onafhankelijkheid

90 procent van de Catalanen die gisteren hun stem uitbrachten in het referendum over onafhankelijkheid, hebben gestemd vóór de onafhankelijkheid van Spanje. In totaal zijn 2,26 miljoen Catalanen gaan stemmen, dat is 42,3 procent van de stemgerechtigden. "Catalonië heeft het recht gewonnen om een onafhankelijke staat te worden", had de Catalaanse president Carles Puigdemont eerder al gezegd.