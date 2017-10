Catalonië: de rijkste regio en industrieel zwaargewicht in Spanje

In Catalonië wonen 7,5 miljoen mensen. Dat is zowat een zesde van de Spaanse bevolking en ongeveer evenveel als in Zwitserland, Oostenrijk of Denemarken. De meeste Catalanen leven in Barcelona. Catalonië is de rijkste regio van Spanje. Het is ook één van de belangrijkste economische regio's. Het bruto binnenlands product van Catalonië bedraagt 224 miljard euro, ongeveer een vijfde van het bbp van heel Spanje.

De werkloosheid komt met 13,2 procent ook een stuk lager uit dan de 17,2 procent in heel Spanje.

Historisch sterke handelaars

De gunstige ligging aan de zee betekent dat de Catalanen een vlotte toegang hebben tot de rest van de wereld. Handel drijven is er al eeuwenlang een belangrijke bron van inkomsten. Catalonië is met 25,6 procent verantwoordelijk voor een kwart van de Spaanse export. In 2016 was de export volgens Catalonia Trade & Investment ruim 65 miljard euro waard.

Belangrijke toeristische bestemming

Barcelona, de Costa Dorado en de Costa Brava zijn de grote trekpleisters. Catalonië heeft 214 km kust, maar weet reizigers ook te verleiden met zijn bergachtige landschappen en 14 nationale parken en beschermde natuurgebieden. In 2016 mochten de Catalanen meer dan 18 miljoen vakantiegangers verwelkomen. De regio is goed voor 22,2 procent van het totale aantal accomodaties voor toeristen in Spanje. Wat het aantal overnachtingen betreft, staat Barcelona vandaag op de zesde plaats onder de andere Europese steden. Niet toevallig is in de stad ook het hoofdkwartier van Airbnb Spanje gevestigd.

Voeding, chemie en auto-industrie

De Catalanen hebben een bloeiende maakindustrie, met als belangrijkste pijlers voeding, chemie en de autosector. Nestlé heeft in Barcelona zijn Spaanse hoofdkwartier ondergebracht. En het Amerikaanse Cargill heeft in Catalonië verschillende productievestigingen. Ook meer dan 40 procent van de chemiesector bevindt zich in de regio. Volkswagen heeft in Catalonië 3 fabrieken, voor het merk Seat, en geeft daarmee werk aan ruim 14.000 mensen. Nissan maakt in de regio elektrische bestelwagens. Andere belangrijke sectoren zijn de energie-, de farma- en de metaalsector. De Catalanen zetten ook zwaar in op de groeiende dienstensector en de kenniseconomie. De industriële activiteit in Catalonië is goed voor 20 procent van het Catalaanse bbp.

