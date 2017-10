Gezocht: "Borstfiguranten" voor films en series

Het is een van de meest natuurlijke handelingen en toch rust er anno 2017 soms nog een taboe op: borstvoeding. In een poging dat taboe de wereld uit te helpen en borstvoeding te normaliseren, presenteert Kind en Gezin "Borstfiguranten". Dat is een databank met vrouwen die hun kind de borst geven. Producers en castingverantwoordelijken die een borstvoedende moeder in hun programma of film willen, kunnen die databank raadplegen en een vrouw vragen om te figureren. Omgekeerd kunnen vrouwen die borstvoeding geven en interesse hebben zich via de website aanmelden.



Met het initiatief wil Kind en Gezin het idee van borstvoeding de populaire cultuur binnenloodsen. "Vandaag missen we Rubens", zegt woordvoerder Leen Du Bois. "In zijn schilderijen heeft hij borstvoeding als vanzelfsprekend in beeld gebracht. Blijkbaar was het in zijn tijd heel normaal om in het openbaar borstvoeding te geven. Vandaag is dat een beetje verdwenen."

WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie raadt aan baby's tot zes maanden exclusief borstvoeding te geven. In Vlaanderen krijgt 77,8 procent van de baby's bij de geboorte borstvoeding, maar op 26 weken is dat nog maar elf procent. Dat komt onder meer omdat moeders dan weer gaan werken en meer buitenshuis komen, waardoor ze borstvoeding geven niet langer haalbaar achten. "Daarom hopen wij eigenlijk dat als mama's zien dat andere mama's borstvoeding geven als ze boodschappen doen, ze makkelijker over de streep zullen worden getrokken om het langer vol te houden", aldus Du Bois.

"Familie"