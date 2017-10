Henny Vrienten worstelt met "Nederwiet": "Ik kan er niet meer achter staan om dat voor 20.000 kinderen te zingen"

De Nederlandse Nederpopband Doe Maar scoorde eind jaren 70 en begin jaren 80 de ene hit na de andere met "1 nacht alleen", "De bom", "Is dit alles", "32 jaar (sinds 1 dag of 2)", "Nederwiet" en "Doris Day". In 1984 stopte de band. Vrienten voelde een kloof met het steeds jonger wordende publiek en de horde flauwvallende meisjes. Nu treedt Doe Maar opnieuw op, maar het is net dat tikkeltje anders. "Nu is die gekte weg. Nu zijn er nog altijd die meisjes, maar die zijn 40 jaar en die vallen écht niet flauw voor ons", vertelt Vrienten.

Het is mijn werk en mijn hobby, en het is méér

Toch waakt hij over zijn ijdelheid. Vrienten ziet er in maatpak en met modieuze bril pico bello verzorgd uit. "Het is sowieso een ijdel beroep als je ervoor kiest om op een podium te staan met een gitaar voor je buik en met die moves erbij. Als ik dat niet meer zou doen, dan verandert er iets. Ik wil dat dat monument dat we met z'n vieren (bandleden, red.) hebben opgebouwd, intact blijft."



De vrees bestaat dat op een bepaald ogenblik optreden niet meer gaat, want dat is per slot van rekening topsport. "Ik hou me iets meer in shape als we gaan spelen. En ik hou angstvallig het moment in de gaten dat het niet meer vanzelf gaat en dat ik op het podium sta te lijden in plaats van te genieten."



De zanger bekent dat hij het voor de centen niet meer hoeft te doen. En ondanks een burn-out blijft hij een bezig bijtje. Zo maakt hij al twintig jaar de muziek voor het legendarische tv-kinderprogramma "Sesamstraat" en werkt aan musicals. "Van kerk- tot balletmuziek, als ik mijn hoofd te ruste leg, wil ik alles gedaan hebben. Het is werk en mijn hobby, en het is méér. Ik denk niet dat ik ooit ga stoppen."

"Vakantie? Geen tijd voor. Zo'n idioot was ik"

Vrienten is wel een jaartje met werken gestopt. "Het is een vreselijk modewoord maar ik had een burn-out. Ik kon niet meer, de stoppen sloegen door. Daarna is het leven écht leuk geworden, daarna besefte ik dat mijn gezin me niet meer kende. Kerstmis? Geen tijd voor. Vakantie? Geen tijd voor. Zo'n idooit was ik. Nu is mijn vrije tijd mijn werk aan het overvleugelen. En zo moet het", stelt de zanger openhartig.



Vrienten is vader van vier zonen en één dochter. Daar maakt hij tijd voor. De rebelse rockgod blijkt een zorgzame man. "Bij mijn oudste zoon fietste ik twee weken lang achter hem aan op weg naar school, zonder dat hij het wist." Vrienten wilde zeker zijn dat zoonlief in het drukke verkeer zijn mannetje kon staan.



