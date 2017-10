De zin en onzin van huiswerk: hoe zouden we het wel of niet moeten aanpakken?

"Hautekiet" op Radio 1 liet Martin Valcke , professor psychologie en pedagogie aan UGent aan het woord. "De vraag is al lang niet meer, wel of geen huiswerk, maar wel: welk soort huiswerk geef je, op welke manier wordt het voorbereid, aan welke kinderen geef je het, in welke context... Zeer genuanceerd dus, en het antwoord is dat ook."

Het nut van huiswerk? Over leereffect

Onderzoek naar het nut van huiswerk kijkt rechtstreeks naar de leereffecten ervan, zegt Valcke. "En wanneer heb je een leereffect? Als er directe feedback is. En wat is het probleem met huiswerk? Dat die directe feedback er niet is. De kinderen doen wel iets, maar krijgen niet meteen feedback daarover. Voor alle kinderen, zekere in de lagere school, is feedback net zéér belangrijk."

Het nut van huiswerk? Over stress

Nog een probleem met huiswerk: de verwachtingen die het met zich meebrengt, de stress die het veroorzaakt. En niet alleen bij kinderen. "Dat is een constante in alle onderzoeken: stress stres stress ", zegt Valcke. Bij kinderen, die niet altijd weten hoe ze eraan moeten beginnen. Bij ouders, die gewoon niet altijd in staat zijn hun kind te begeleiden, en als ze dat wel zijn, ook niet altijd weten hoe. En bij leerkrachten: welke soort taken kunnen we geven die de kinderen thuis zelfstandig kunnen aanpakken?"

Het nut van huiswerk? Over "too busy"

Onvermijdelijk samenhangend met de huiswerkdiscussie: de druk op kinderen in het algemeen. "Het echte probleem: wat doen we kinderen aan, hoe structureren we die avond. Onze kinderen zijn too busy . Ze doen gewoon Veel. Te. Veel. Hun agenda zit te vol. School, televisie, computer, sport, hobby's..."

Huiswerk: hoeveel tijd per dag?

"Als het enkel en alleen om leereffect gaat, heeft huiswerk in mijn ogen geen nut", zegt professor Valcke, "zeker voor jonge kinderen." Toch is hij niet gekant tegen huiswerk. "Als het is om kinderen regelmatig thuis met iets te laten bezig zijn dat met school te maken heeft, dat vind ik wel belangrijk."

Hoeveel dagen in de week, hoeveel minuten per dag, een vraag waar veel ouders mee worstelen. Historisch gezien is de hoeveelheid huiswerk ook toegenomen, weet Valcke. "Drie uur per dag in het hoger secundair, dat is geen uitzondering, kinderen die tot middernacht nog bezig zijn..." Een tendens waar Valcke zich vragen bij stelt.

Wat is dan wél "goed"? Daar wil Valcke geen uitspraken over doen. Hij verwijst wel naar de zogenoemde "10 minuten-regel". "Die zegt, 10 minuten huiswerk per leerjaar. 10 minuten in het eerste, 20 in het tweede, enzoverder. Die regel is compleet op niks gebaseerd, maar zelfs als je die zou hanteren, ga je zien dat heel veel kinderen ver boven die aantallen zitten."