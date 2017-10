Macron steunt "grondwettelijke eenheid van Spanje"

Gisteren had premier Charles Michel als eerste EU-regeringsleider verrassend snel zijn afkeuring uitgesproken voor het politiegeweld tijdens het referendum in Catalonië.

De andere Europese regeringsleiders laten voorlopig nog niet echt in hun kaarten kijken, toch niet openlijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft echter een telefoontje gepleegd met de Spaanse premier Mariano Rajoy en nadien heeft het Elysée in een verklaring gesteld dat Macron "zijn steun heeft betuigd voor de grondwettelijke eenheid van Spanje". Over geweld staat er niets in de mededeling, maar dat wil niet zeggen dat dat niet een onderwerp van gesprek is geweest.

De steun van Macron voor de eenheid van Spanje is niet echt een verrassing, want dat past in een Franse traditie. Onze zuiderburen hebben ook anderstalige minderheden, zoals Bretoenen, Elzassers, Basken en in zekere zin zelfs de tradities van de Languedoc en de Provence en Frans-Vlaanderen. Het meest gevreesd is evenwel Corsica, waar in de jaren 70 en 80 een kleine terreurbeweging actief was.