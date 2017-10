Opwarming van de aarde opnieuw op kruissnelheid

Het zijn onderzoekers van de Britse Weerkundige Dienst, die met de nodige bewijzen komen. De Met Office beschikt over het meest aantal onafgebroken meetgegevens ter wereld en staat bekend om zijn baanbrekend klimaatonderzoek. In de tweede helft van de vorige verliep de opwarming volgens het scenario dat klimatologen hadden vooropgesteld. Ze baseerden zich daarbij op de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Na de eeuwwisseling verliep de opwarming -tegen de verwachtingen in- trager. Wetenschappers formuleerden verschillende hypotheses. Volgens een ervan zou het stijgend aantal vulkaanuitbarstingen hebben geleid tot meer stof in de atmosfeer waardoor de zonnestralen werden gedimd.

De kracht van de zee

Andere wetenschappers zoeken de verklaring op zee. De laatste jaren

hebben we het El-Niño effect gekend. Dat betekent een sterke opwarming

van de Stille Oceaan ter hoogte van de evenaar en aan de westkust van

Zuid Amerika. El Niño-jaren zijn doorgaans warmer en kennen meer

weersextremen dan andere jaren. Maar er is meer aan de hand. De temperaturen in de Stille Oceaan worden

steeds hoger. Wetenschappers herkennen het patroon als de omkering van

de temperatuur van de Stille Oceaan (in het jargon de Interdecadale

Pacifische Oscillatie of IPO). Dat is een weerfenomeen met twee fases:

een positieve en een negatieve. Beide beïnvloeden de temperatuur op

aarde.

De positieve fase, negatief voor het klimaatverdrag