Start proces tegen broer van Mohamed Merah: terugblik op tien dagen terreur in Toulouse

11 maart 2012. Wat op het eerste zicht een banale moord leek op een 30-jarige militair, bleek in realiteit het begin van de moordende raid van terrorist Mohamed Merah in Toulouse en Montauban. In de dagen die volgden, maakte de 23-jarige Merah in totaal zeven dodelijke slachtoffers. Op 15 maart schoot hij nog twee militairen dood en vier dagen later vermoordde hij in koelen bloede een leraar en drie kinderen aan de poort van een Joodse school. Bij de drie schietpartijen werd telkens dezelfde zwarte scooter gebruikt.



Elf dagen na de eerste moord werd Merah gedood door de speciale eenheden van de politie, na een enorme klopjacht. Urenlang had de schutter zich in zijn appartement verschanst. Zijn dood betekende het einde van tien dagen angst en terreur in Frankrijk, maar tegelijk het begin van een nieuwe vorm van terrorisme zoals we die de afgelopen maanden en jaren al ettelijke keren gezien hebben. Merah pleegde zijn moorden in de naam van terreurorganisatie al Qaeda. Na zijn dood bleek dat Merah zijn moorden ook gefilmd had. Er volgde ook kritiek op de veiligheidsdiensten: Merah stond wel degelijk op hun radar, onder meer omdat hij naar Pakistan en Afghanistan afgereisd was. Hij stond ook op de Amerikaanse zwarte lijst, wat betekent dat hij de Verenigde Staten niet langer binnen mocht.

In de dagen en weken erna werden een heel aantal mensen opgepakt. Een van hen was de oudere broer van Mohamed Merah, Abdelkader. Hij staat nu terecht in Parijs.

Welke rol speelde broer Abdelkader?

De rechters zullen op dit proces een antwoord proberen te vinden op de vraag welke rol grote broer Abdelkader exact gespeeld heeft. Het staat vast dat Mohamed Merah de moorden alleen uitvoerde, maar de 35-jarige Abdelkader zou wel betrokken bij de voorbereiding. "Na de moorden zei Abdelkader Merah dat hij fier was op zijn boer. Als Mohamed Merah bloed aan zijn handen heeft dan heeft Abdelkader bloed aan zijn geweten", zegt de advocaat van de Joodse slachtoffers. Vast staat dat Abdelkader Merah geradicaliseerd was en contacten had in die middens. Hij zou ook zijn broer Mohamed hebben geradicaliseerd. Bij hem thuis is een jihadistische handleiding gevonden waarin tips staan om onder de radar van de veiligheidsdiensten te blijven. In de dagen voor de moorden had hij verschillende contacten met zijn broer. Zelf zegt hij dat hij niet op de hoogte was van de moordplannen van zijn boer. Op het proces in Parijs – dat onder hoge veiligheidsmaatregelen plaatsvindt – staat hij terecht voor de voorbereiding van de moorden en bendevorming. Hij riskeert levenslang. Zijn advocaten gaan voor de vrijspraak.

Daarnaast staat ook de 34-jarige Fettah Malki terecht. Hij bezorgde de dader een kogelvrije vest, een machinegeweer en munitie. Ook hij houdt vol dat hij niets afwist van de plannen van de dader. Hij riskeert een gevangenisstraf van 20 jaar.

