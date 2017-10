Rocklegende Tom Petty (66) is hersendood

Bewusteloos, niet ademend en met een hartstilstand: zo was Tom Petty volgens TMZ in zijn huis in Malibu aangetroffen en vervolgens in allerijl naar het ziekenhuis in Santa Monica overgebracht. Daar is hij overleden, meldde de politie van Los Angeles later, maar dat bleek voorbarig. Volgens TMZ is hij hersendood en zweeft hij tussen leven en dood.



Petty is bekend als frontman van The Heartbreakers. Met die band scoorde hij hits als "Breakdown", "American girl", "I need to know" en "Listen to her heart". Hun grootste hit was wellicht "Learning to fly".

Naast zijn samenwerking met The Heartbreakers maakte Petty ook solowerk en was hij lid van de gelegenheidsband Travelling Wilburys en Mudcrutch.

Recent voltooide Petty nog een zomertournee met The Heartbreakers naar aanleiding van de 40e verjaardag van de band.