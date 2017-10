Vlaming in Catalonië: "Niet het resultaat, wel de opkomst is belangrijk" 

Sebastiaan Vermeersch woont in de Graçia-wijk, in het centrum van Barcelona. Hoe gaat het in de Catalaanse hoofdstad, een dag na het referendum? "De rust is weergekeerd, het leven van alledag herneemt zich", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. Eigenlijk was het in de loop van gisterennamiddag al opnieuw rustig, zelf heeft hij ook weinig gemerkt van het geweld. "De gemiddelde toerist kon hier gisteren gewoon rondlopen en nooit gemerkt hebben dat hier iets aan de hand was."

De dag was nochtans tumulteus en redelijk incidentrijk gestart, "maar in de loop van de namiddag en de avond groeide het geloof van de Catalanen dat ze in hun opzet zouden slagen." De Catalanen waren gisteren wel ronduit geshockeerd door het hardhandige, gewelddadige optreden van de Spaanse nationale politie. "Voor de meeste mensen was het gisteren een familiedag, ze trokken met iedereen naar de stembureaus, jong en oud, klein en groot. Ze hadden niet verwacht dat de nationale overheid écht zo zou optreden."

90 procent van de stemgerechtigde kiezers die gisteren zijn gaan stemmen, antwoordde "ja" op de vraag van onafhankelijkheid. En wat nu? Vermeersch is niet verrast door het resultaat. "Het nee-kamp was sowieso al gevraagd of opgeroepen om niet te gaan stemmen. Dat cijfer an sich doet er niet zo veel toe."

"Wat wél interessant is, is het aantal mensen dat is komen opdagen. Dat schommelt rond de 2,2 miljoen. Als je weet dat in Catalonië 7,5 miljoen mensen wonen, is de vraag hoe representief het resultaat van het referendum is."