Vrouw die Salah Abdeslam heeft gehuisvest, veroordeeld

Het is op 18 maart 2016 om 17u45 dat de speciale eenheden binnenvallen in een huis in de Vierwindenstraat in Molenbeek. Ze hebben het vermoeden dat de meest gezochte terrorist van Europa, Salah Abdeslam, zich daar bevindt. Een klein uur later is hij gearresteerd. Hij verschool zich daar in de kelder van een appartement samen met zijn kompaan Sofiene Ayari. De huurster van dat appartement, Djemila M., moet nu zélf de schade betalen die de speciale eenheden aan haar huis toebrachten bij de inval. Die bedraagt bijna 10.000 euro.

De vrouw beweert nochtans dat zij nooit wist dat Abdeslam zich daar bevond. Want het was haar zoon, Abid Aberkane, die Abdeslam zou binnengelaten hebben. Volgens de advocaat van Djemila M., zit de vrouw ook in een rolstoel en had ze daarom niet in de gaten wat er in haar kelder gebeurde. Maar volgens het Vredegerecht had de vrouw moeten weten wie in haar appartement verbleef. Daarom moet ze nu zelf opdraaien voor de schade. Ook het huurcontract met de gemeente Molenbeek, die eigenaar is van het huis, wordt stopgezet. De gemeente moet eerst wel een nieuwe woning vinden voor de vrouw, zo zegt de vrederechter. Dat moet tegen 24 november in orde zijn, want dan komen de partijen opnieuw samen.