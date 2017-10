VS-president Trump rolt rode loper uit voor Thaise regeringsleider Prayuth Chan-ocha

Mensenrechtengroepen hebben kritiek op het bezoek, maar voor president Trump zijn handel en strategische belangen veel crucialer dan democratie of mensenrechten in de landen waar hij zaken mee wil doen.

Zijn Thaise gast Prayuth Chan-ocha zal het graag horen. De handel tussen de VS en Thailand bedraagt 40 miljard dollar en de Thais hebben een handelsoverschot van 19 miljard dollar met de VS. "We gaan proberen om een beetje meer te verkopen aan jullie", liet president Trump zich ontvallen, maar dat is een opvallend zachte benadering. Doorgaans verwijt president Trump zijn buitenlandse gasten al te grote handelsoverschotten.

"We hebben een lange en boeiende geschiedenis met Thailand. Er is een sterke relatie en die is de voorbije negen maanden sterker geworden", zo verwees president Trump naar de toenadering sinds zijn aantreden in januari.

Geen tijdschema voor terugkeer naar de democratie

Ex-generaal en voormalig stafchef Prayuth Chan-ocha, mag dan zijn uniform ingeruild hebben voor een burgerpak, toch wordt zijn regering beschouwd als een voortzetting van een militaire junta.

Die nam in 2014 de macht over, officieel om een einde te maken aan de politieke crisis in het land. De vrijheid van meningsuiting is sindsdien fors ingeperkt en de activiteiten van politieke partijen zijn ingeperkt en bovendien is er nog altijd geen duidelijk tijdschema voor de terugkeer naar de democratie.

Meteen na de staatsgreep had ex-president Barack Obama de militaire samenwerking met bondgenoot Thailand op een laag pitje gezet. Thailand had daarop de banden met China aangehaald en dat wil Trump nu terugdringen. Heel nieuw is de aanpak van Trump niet, sinds de Tweede Wereldoorlog is Thailand een trouwe bondgenoot van de VS in Zuidoost-Azië als bolwerk tegenover het communisme. Dat daar het grootste deel van de tijd militaire dictaturen aan de macht waren, was daarbij ondergeschikt aan het strategisch belang.