Waarom stapt Roularta uit VTM en wat zijn de gevolgen? 4 vragen en antwoorden

1) Waarom stapt Roularta uit VTM en Q-music?

Roularta en De Persgroep waren 19 jaar de gezamenlijke eigenaar van Medialaan, het bedrijf boven de tv-zenders VTM, Q2, Vitaya, VTM KZOOM, Kadet en Caz, en de radiozenders Q-music en JOE FM. Operationeel werd Mediaan geleid door De Persgroep, Roularta was eerder een financiële aandeelhouder.

Zo’n 50-50 verhouding is niet altijd ideaal om een bedrijf te leiden. Zo was Roularta vaak kritisch voor de dure rechten voor het Belgische voetbal die VTM aankocht. Maar Medialaan ging daar (tot in 2017) wel mee door. Dat Roularta zijn participatie in Medialaan van de hand doet, kan te maken hebben met de grote veranderingen waar de tv-markt voor staat. Het model van klassieke tv-reclame staat onder druk, onder meer doordat grote adverteerders alsmaar meer online en gerichter gaan adverteren, onder meer via Google en Facebook. Afgelopen zomer waren beleggers geschrokken van de zwakke resultaten van Roularta, onder meer omdat de tv-poot minder advertentie-inkomsten had opgeleverd. En in zo’n veranderende markt kan het belangrijk zijn om één eigenaar te hebben – zijnde De Persgroep - die snel op die evoluties kan inspelen.

2) Wat betekent dit voor Roularta?

Het is al de tweede keer op korte tijd dat Roularta een grote activiteit van de hand doet. In 2015 verkocht het West-Vlaamse bedrijf al zijn verlieslatende Franse magazines. Op het eerst gezicht lijkt Roularta zich nu terug te plooien op zijn klassieke uitgevers-activiteiten (Knack, Trends, De Zondag, Krant van West-Vlaanderen). Maar Roularta wil de meer dan 200 miljoen euro die het overhoudt aan de deal, investeren in digitalisering. En het sluit nieuwe overnames op de magazinemarkt niet uit.

3) Waarom stijgt de beurskoers van Roularta met 30 procent?

Op de beurs van Brussel gaat het aandeel Roularta bijna een derde hoger. Het lijkt wel of beleggers opgelucht zijn dat Roularta van VTM en Q-music verlost is. Voor alle duidelijkheid: Medialaan is nog altijd een winstgevende machine en die inkomsten is Roularta nu kwijt. Maar Roularta houdt aan de deal ruim 200 miljoen euro cash over, meer dan de beurswaarde van het bedrijf vrijdagavond. De korting waartegen Roularta noteert, wordt nu wat weggewerkt.

4) Wat betekent het voor De Tijd?