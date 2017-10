Witte Huis na Las Vegas: "Debat over wapendracht prematuur"

"Vandaag moeten we eerst de overlevenden troosten en de doden betreuren", zei woordvoerster Sarah Huckabee Sanders van president Donald Trump. Zij vindt een debat prematuur "omdat we nog niet alle feiten kennen". Sowieso waarschuwde zij al voor "het maken van wetten die [dit soort tragedies] niet kunnen verhinderen".

En wellicht zal er uiteindelijk ook geen verandering komen in de vrije Amerikaanse wapenwetgeving, zo stellen Amerika-kenners. "Het is al vaker geprobeerd, ook onder president Obama na de schietpartij op de lagere school Sandy Hook. Meestal leidt dit tot een probeersel, niet vaak tot iets concreets", aldus correspondent Michiel Vos.

Volgens hem is er weinig kans op een debat rond strengere wapenwetgeving. "Het is een Republikeinse president en het Congres is in Republikeinse handen. Trump geniet bovendien duidelijk steun van de NRA, de belangrijkste wapenlobbygroep. Ik zie niet in hoe hij politiek aan zijn achterban kan verkopen dat de wapenwetgeving - zo heilig in Amerika - zal worden ingeperkt."

Ook correspondent Björn Soenens denkt dat er niets zal veranderen. "Integendeel: veel staten versoepelen nog de wapendracht", schrijft hij op zijn Facebookpagina. "Hoeveel tranen moeten nog vloeien voor Amerika dit probleem (33.000 wapendoden per jaar!) aanpakt?", vraagt hij zich af.