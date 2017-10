Schauvliege keurt "groenjobs" goed voor milieu- en natuurwerkers

Het gaat om laaggeschoolden die een contract van drie jaar krijgen om onder meer bomen te kappen bij Natuurpunt, hagen te scheren voor bijvoorbeeld natuurverenigingen of provincies, tot het onderhouden van perkjes en plantsoenen voor OCMW's.

Volgens minister Schauvliege is de goedkeuring van de tweede reeks "groenjobs" goed voor 130,5 voltijdse jobs bij 28 actoren in het natuurbeheer. Dat zijn 11 voltijdse jobs meer dan in de vorige periode van drie jaar. Schauvliege trekt voor de regeling de komende drie jaar 4,2 miljoen euro uit.