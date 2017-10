"Meer dan 20 uur moest ik met mijn baby in de luchthaven wachten"

Enkele weken geleden ging de foto immers opnieuw viraal, nu met de mededeling: "Albert Einstein heeft ooit gezegd dat dat hij bang is van het moment dat technologie belangrijker wordt dan de mensheid zelf. De wereld zal dan bevolkt worden door een bende idioten." Opnieuw kreeg de vrouw ervan langs in de reacties op de Facebook-post, die intussen weer verwijderd is.

Here's the real story behind the viral photo that had so many judging this mom https://t.co/U6iR1onzOc pic.twitter.com/LI116LFpMk

Toch was het een vrij uitzonderlijke situatie waarin de vrouw en haar baby Anastasia terechtgekomen waren. Lensing: "We wilden het vliegtuig nemen om op familiebezoek te gaan. Maar we hadden de pech dat we midden in de situatie zaten dat Delta Airlines een gigantische computerprobleem had. Onze vluchten werden uitgesteld, moesten opnieuw geboekt worden, waardoor ik meer dan 20 uur met een baby in de luchthaven moest blijven wachten."

"Ik heb Anastasia urenlang in mijn armen gehouden, ze heeft urenlang in de kinderwagen gezeten. Op een gegeven moment werden mijn armen moe en was het ook belangrijk dat zij eens languit kon gaan liggen. Bovendien moest ik mijn familie op de hoogte houden van de situatie."

"Ik heb het gevoel dat mijn privacy geschonden is. Ik werk deeltijds als kinderverzorgster en vreesde voor de reacties van mijn baas en mijn collega’s, bij het zien van al die negatieve commentaren. Dat ze zouden vinden dat ik niet langer met kinderen zou mogen werken. Gelukkig is dat niet gebeurd", besloot de vrouw nog.