11.11.11 maakt van Demir, Almaci en Peeters "politieke vluchtelingen" in nieuwe campagne

Op het eerste campagnebeeld dat 11.11.11 via Twitter de wereld instuurde, staat een foto van N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir met het bijschrijft "Zuhal Demir, van Antwerpen naar Genk" naast een foto van een echte politiek vluchteling waarbij staat "Saya Hadid, van Bagdad naar Antwerpen". Bij de tweet is geschreven: "Sommigen vluchten om politieke redenen. Anderen ook. #AllemaalMensen."

De tweet lokte heel wat negatieve reacties uit. Zo werd de ngo verweten om Demir te viseren en een politiek standpunt in te nemen. "Smakeloos en degoutant", zo klonk het onder meer. Demir zelf wilde niet reageren.

11.11.11 ontkende snel dat de campagne een politiek doel had. "We zijn een pluralistische koepel, dus we zullen nooit één partij viseren", zegt algemeen directeur Bogdan Vanden Berghe. "Niemand moet zich geviseerd voelen: de affiche met mevrouw Demir is niet de enige die we vandaag lanceren."

Niet veel later voegde 11.11.11 de daad bij het woord met afbeeldingen van Groen-voorzitster Meyrem Almaci en Open VLD-politica Annemie Turtelboom. Nadien volgden ook nog Wout Schafraet (PVDA), Kris Peeters (CD&V) en Caroline Gennez (SP.A).



De afficheactie op sociale media kadert in de campagne "Allemaal Mensen onderweg naar beter" van 11.11.11, waarin de problematiek van vluchtelingen centraal staat. "We willen met prikkelende boodschappen de mensen doen nadenken", aldus nog Vanden Berghe.

Bij Groen laten ze weten dat ze de actie ondersteunen. Ook Gennez, Peeters en Schafraet lieten via Twitter verstaan dat ze achter de campagne staan. Zuhal Demir wou niet reageren.