14 jaar cel voor moeder die tweeling wou doden

Een vrouw uit Schoten is veroordeeld tot 14 jaar cel voor de moordpoging op haar twee dochters. Een van de twee raakte toen zwaargewond. In haar villa wou de moeder in de nacht van 27 op 28 september 2015 haar 15-jarige tweelingdochters de keel doorsnijden. Ze had daarvoor 5 brieven en 2 messen klaargelegd.