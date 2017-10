Bel20 op hoogste peil sinds 2008

De Bel20 is sinds begin dit jaar al met bijna 12% gestegen. Begin mei ging de index voor het eerst sinds de crisis weer even over de 4.000 punten, om enkele dagen later de kaap van 4.040 punten te bereiken. Vandaag eindigt de Bel20 nog iets hoger, waardoor de index op het hoogste niveau staat sinds begin 2008.

Ook andere beurzen doen het goed. In de Verenigde Staten staan zowat alle indexen op recordhoogtes.