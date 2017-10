Bourgeois: "Ik ben jaloers op de Catalanen"

Twee dagen na het referendum in Catalonië, blijft onduidelijk hoe het nu verder moet. Als Catalonië de onafhankelijkheid zou uitroepen, dan is de vraag of die ook erkend zal worden door de Europese lidstaten. Vlaams minister-president Bourgeois wil niet op de zaken vooruit lopen. "We moeten zien hoe de situatie evolueert. N-VA is vóór zelfbeschikkingsrecht, maar het is nog een lange weg daar naartoe."



N-VA zit ook in de federale regering, die moet beslissen over het al dan niet erkennen van nieuwe staten. Maar de vraag of de kwestie een regeringscrisis waard is, vindt Bourgeois nu niet aan de orde. "Iedereen vraagt de hele tijd wat N-VA zal doen. Maar het is duidelijk wat N-VA is: wij zijn een nationalistische partij. Wij zijn jaloers op de Catalanen." Vooral dat het streven naar autonomie in Catalonië zo breed gedragen wordt, daar staan de N-VA'ers verlekkerd naar te kijken. "De sportwereld, voetbalclub Barça, de culturele wereld, de vakbonden... staan daar pal achter. Overal hangt de Catalaanse vlag."



"Vlamingen mogen wat trotser zijn op hun identiteit."

Geert Bourgeois (N-VA)

Die trots op de eigen identiteit, mist Bourgeois in Vlaanderen. "Ik zeg al lang dat Vlamingen trotser zouden mogen zijn op hun eigen identiteit." Een gelijkaardig referendum in Vlaanderen is voor Bourgeois dan ook ondenkbaar. Hij beseft dat het daar in Vlaanderen niet storm voor zou lopen. "Wij opereren in een totaal andere context."