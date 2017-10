Campagne tegen studentenoverlast gelanceerd in Leuven

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (Loko) krijgt de steun van KU Leuven, hogeschool UC Leuven-Limburg en de stad en de politie van Leuven. Om 22.30 uur verzamelden ze op de Grote Markt om de oktobercampagne "Doet gij dat thuis ook?" op een ludieke manier op gang te trekken. Schepen van Studentenzaken Bieke Verlinden (sp.a), vicerector voor studentenbeleid Chantal Van Audenhove van KU Leuven en Loko-voorzitter Pieterjan Vaneerdewegh speelden vuilniszakkenvoetbal met studenten. Die moesten ook een vernielde fiets tegen de tijd monteren en deelnemen aan een quiz over het Leuvense GAS-reglement. De campagne focust op specifieke vormen van overlast: vuilniszakkenvoetbal, vandalisme, wildplassen en geluidsoverlast.

Gedurende twee weken verspreiden de partners beeldmateriaal dat deze overlast in alledaagse situaties plaatst. "Leren omgaan met vrijheden en grenzen is een bijkomend leerproces naast het studeren zelf", aldus de initiatiefnemers.