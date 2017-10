Week van de Fair Trade: "Koop producten met de juiste prijs"

Naar jaarlijkse gewoonte mobiliseert Fairtrade België tijdens de Week van de Fair Trade mensen over het hele land om stil te staan bij hun consumptiepatroon, en niet enkel te kiezen voor de goedkoopste producten, maar voor de beste met de juiste prijs, en te kiezen voor een eerlijk inkomen voor iedereen.

"Vandaag leven nog steeds 800 miljoen mensen in extreme armoede, dus met minder dan 1,6 euro per dag", zegt Manon Acke van Fairtrade België. "Drie vierde onder hen zijn boerenfamilies. De mensen die de voeding op ons bord voorzien, kunnen vaak zichzelf geen maaltijd voorschotelen."

Winkelvloer is "the place to be"

Elke aankoop van een Fairtrade-product telt tussen 4 en 14 oktober als een protestactie. "Protesteren doen we dus niet in de klassieke zin van het woord met een protestbord op straat, maar in de vorm van een keuze op de plaats waar het de grootste impact heeft: de winkelvloer."