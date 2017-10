Francken dient zijn klacht tegen Ecolo J in, zoals aangekondigd

Francken zei dat hij zich niet laat criminaliseren en eiste excuses van Ecolo J. Die excuses heeft hij niet gekregen.

Met de foto op twitter viel Ecolo J het beleid van Francken aan, die een Soedanese delegatie heeft ontvangen om te helpen bij de identificatie van de migranten in het Maximiliaanpark in Brussel. Daarop is felle kritiek gekomen omdat het regime in Khartoem geen al te beste reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten.

Omdat Ecolo J geen excuses heeft aangeboden, legt Francken nu een klacht neer, zoals hij had aangekondigd.