Geen "gerookte speckjes" en "kipstuckjes" meer in Nederland

"De namen zijn misleidend en dat is een overtreding van de Warenwet", zegt een woordvoerster van de NVWA aan de Nederlandse omroep NOS. De organisatie heeft ingegrepen na één klacht van een consument. "Alle klachten die binnenkomen nemen wij serieus, dus ook deze. Op basis daarvan zijn wij gaan kijken op de website van de Vegetarische Slager."



Het bedrijf heeft tot maart volgend jaar de tijd om de productnamen te veranderen. De Vegetarische Slager verkoopt zijn vegetarische producten in eigen winkels en in supermarkten over het hele land. Ook de Belgische winkels van Albert Heijn bieden ze aan.



De directie reageert verbaasd op de beslissing en zegt dat ze nog nooit een klacht hebben binnengekregen van iemand die zich misleid voelt. Ze voeren ook aan dat andere producenten gelijkaardige namen gebruiken en dat het bij hen extra duidelijk is dat het om een vegetarisch product gaat omdat er heel groot "Vegetarische Slager" op de verpakking staat.



Mede-oprichter van het bedrijf Niko Koffeman zegt in de Volkskrant dat er sprake is van een "politiek gemotiveerde actie waar de vleeslobby achter zit". Koffeman is parlementslid voor de Partij voor de Dieren.