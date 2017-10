Groen pakt in Leuven uit met 44-jarige David Dessers

David Dessers zit sinds 2013 in de gemeenteraad waar hij de afgelopen jaren opviel met pleidooien tegen de bouw van de nieuwe centrumparking onder park De Bruul, voor meer investeringen in hernieuwbare energie en voor het recht op energiezuinig en betaalbaar wonen. In het verleden was hij aan de slag bij Noord-Zuidorganisaties zoals Oxfam-Wereldwinkels en 11.11.11. Momenteel werkt hij bij klimaatorganisatie Climaxi. In Leuven organiseert hij al verschillende jaren het populaire Wereldfeest. Dessers is ook de zanger van de folkgroep Clochard en publiceerde in 2007 het boek "Leuven in alle straten".