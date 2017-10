Help, de beurzen staan hoog! Wanneer volgt de crash?

De records op Wall Street zijn amper bij te houden en sneuvelen bijna elke dag. Om een idee te geven: de Dow Jones, de bekendste index, is op 1 jaar tijd met ruim 23% gestegen. Sinds begin dit jaar gaat het om een stijging van 14% waarvan de laatste drie maanden 5%. Het doet sommigen terugdenken aan de oktobermaand van 1987, precies dertig jaar geleden. Ook toen had de Dow Jones er een stevige winstreeks opzitten: van 1.900 punten in oktober 1986 naar 2.700 punten in oktober 1987 (ter vergelijking: vandaag staat de Dow Jones op 22.557 punten). Maar midden oktober kwam er een bruut einde aan dat feest: op ‘Black Monday’, 19 oktober 1987, waarbij de index op één dag met 23% naar beneden donderde, de voorbode van een zware terugval – en lang niet alleen op de Amerikaanse markten.

Is 2017 het nieuwe 1987?

Staan we vandaag op hetzelfde punt als in 1987? “Toch niet”, denkt Guy Lerminiaux. Hij is analist bij De Groof Petercam en zat tijdens de crash van 1987 zelf ook in de marktenzaal. “Er zijn uiteraard gelijkenissen: de beurshausse toen en nu is vergelijkbaar, en toen – net als nu – had de Amerikaanse Centrale Bank ook al enkele renteverhogingen doorgevoerd. Maar ook het Amerikaanse handelstekort, de kloof met de cijfers van de reële economie en zelfs computerproblemen zorgden samen voor een cocktail die een nooit geziene crash veroorzaakte. Uiteindelijk hebben de koersen zich toen ook snel hersteld: in 1988 begon al een nieuwe beurshausse.”

AFP or licensors

Toch staan de Amerikaanse koersen erg hoog, en dan is een correctie nooit uit te sluiten. “Twee elementen nopen daarbij tot extra waakzaamheid”, zegt Geert Gielens, hoofdeconoom bij Belfius. “De stijging van de Amerikaanse beurzen zijn er ook gekomen door de geldcreatie van de Amerikaanse Centrale Bank. Als je de twee grafieken op elkaar legt, de stijging van de balans van de FED en de stijging van de beurzen, dan zie je bijna exact hetzelfde plaatje. De vraag is hoe de beurs zal reageren op de afbouw van dat systeem. Die afbouw zal heel geleidelijk gebeuren, maar pas dan zal blijken of de stijging van de beurzen al dan niet kunstmatig was. Tweede aandachtspunt is of president Trump, die met zijn beloftes voor fiscale aanpassingen mee de beurzen omhoog stuwde, die verwachtingen zal kunnen inlossen.”

Wat met Europa?

Ook de Europese beurzen hebben er al een bijzonder goed jaar opzitten. In Brussel is de Bel20 sinds januari al met 12% gestegen, ook de meeste andere Europese beurzen hebben de voorbije 9 maanden al dubbele winstcijfers opgetekend. Het grote verschil met de Verenigde Staten is dat de Europese beurzen nog niet op recordhoogte staan. In Brussel staat de Bel20 nu met ruim 4.000 punten op het niveau van eind 2007, net voor de start van de financiële crisis. Het recordcijfer van de Bel20, 4.700 punten, werd in maart dat jaar bereikt. Dat cijfer hebben we dus nog niet geëvenaard, en dat is vooral omdat in Europa de eurocrisis het herstel nog enkele jaren heeft tegengehouden.