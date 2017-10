Iowa gooit Taylor Swift in de strijd tegen verkeersdoden

"Old Taylor can't come to the phone... She's driving." ("De oude Taylor kan momenteel niet bellen... Ze is aan het rijden.") Die boodschap staat dezer dagen op 70 elektronische borden te lezen langs snelwegen in Iowa. De Amerikaanse staat wil de bestuurders op zijn wegen daarmee bewust maken van de gevaren van telefoneren achter het stuur.

If you don't get the message today - ask the nearest millennial. https://t.co/RnUAg8GpyS pic.twitter.com/GPSVXQ1WI9

De zin is een knipoog naar "Look what you made me do", het jongste nummer van Taylor Swift. "I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? 'Cos she's dead" ("Het spijt me, de oude Taylor kan momenteel niet bellen. Waarom? Omdat ze dood is"), zingt de Amerikaanse zangeres daarin.