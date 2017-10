Wrak MH370 nog steeds niet gevonden: "Bijna onbegrijpelijk in deze moderne tijden"

De Boeing 777 van Malaysia Airlines verdween op 8 maart 2014. Hij vervoerde zo’n 239 passagiers van Kuala Lumpur, in Maleisië, naar Peking, in China. Ondanks de vele en grote zoektochten blijft het tot de dag van vandaag nog steeds onduidelijk waar het wrak zich bevindt. "Bijna onbegrijpelijk in deze moderne tijden", zegt het onderzoeksteam. Landen als India, Australië, de VS en China namen deel aan de zoekacties.

De vermoedelijke locatie van het vliegtuig is volgens het ATSB de voorbije maand met groeiende nauwkeurigheid vastgesteld. Ze hebben het over een gebied met een grootte van 25.000 km². Dat hebben ze kunnen vaststellen aan de hand van verschillende studies over hoe de brokstukken zouden drijven en hoe het vliegtuig vloog.

Het vliegtuig is waarschijnlijk neergestort in de Indische Oceaan, nadat het eerst nog zeven uur heeft doorgevlogen. Dat kon het team vaststellen aan de hand van radar- en satellietgegevens. Ook de brokstukken die in 2015 en 2016 aan de kust van Oost-Afrika in de oceaan werden teruggevonden, bevestigen het vermoeden van het ATSB.