Ontstaat zwaartekracht door vreemde, willekeurige kwantumflitsen?

Onderzoekers hebben geprobeerd om de kloof tussen de twee theorieën te overbruggen door het concept van "kwantumzwaartekracht" te introduceren. Daarbij zou de zwaartekracht in essentie bestaan uit ondeelbare pakketjes die natuurkundigen quanten of kwanta noemen, net zoals elektromagnetische kracht bestaat uit quanten die fotonen heten. Maar die theorie heeft veel beperkingen en natuurkundigen blijven zoeken naar andere, betere verklaringen.

Een van de grootste problemen van de moderne fysica is dat de twee grote theorieën die de werkelijkheid beschrijven, niet met elkaar verenigbaar zijn. Aan de ene kant is er de kwantumfysica, die de interacties van de kleinste deeltjes van de materie beschrijft, en aan de andere kant de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein, die net beschrijft hoe de zwaartekracht en de grote structuren in het universum zich gedragen.

Golffuncties

Een moeilijk punt in de kwantummechanica is dat er steeds een of andere waarnemer nodig is om wat een golffunctie genoemd wordt, te laten instorten tot een enkele realiteit. Die golffunctie is een verzameling waarschijnlijkheden, waarmee je kan uitrekenen wat de kans is dat je een bepaald deeltje op een bepaalde plaats zult vinden als je een meting uitvoert. Als die meting wordt uitgevoerd, klapt de golffunctie in, en ontstaat de werkelijkheid van het bepaalde deeltje op een bepaalde plaats.

De kwantumfysica omschrijft niet wat een "meting" nu precies inhoudt, en zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk of er een bewuste mens bij nodig is. Dat probleem met die metingen leidt tot paradoxen, zoals het beroemde gedachtenexperiment van Schrödingers kat, waarbij een kat tegelijk levend en dood kan zijn.