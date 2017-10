Pierre Serry blijft nog zeker twee weken in de cel

De advocaten van Serry vroegen voor de vierde keer de voorlopige invrijheidstelling van Pierre Serry. De rechtbank van Brugge volgde dat verzoek gisteren en besliste dat de verdachte onder voorwaarden de gevangenis mocht verlaten. De reden daarvoor was de medische

toestand van Serry. De man werd namelijk onlangs geopereerd.

Het parket van Brugge had 24 uur de tijd om beroep aan te tekenen en deed dat ook. Pierre Serry, die door het parket gezien wordt als de tussenpersoon van de moord op Stijn Saelens, blijft daardoor nog zeker twee weken in de cel. Het is nu de kamer van inbeschuldigingstelling die zich over het verzoek tot voorlopige invrijheidstelling moet buigen.

Gisteren raakte ook bekend dat het proces over de kasteelmoord zal worden verder gezet vanaf 6 november. Dan zullen de advocaten en de aanklager pleiten. De vrijlating van Pierre Serry is sowieso enkel in afwachting van een eventuele veroordeling.