Prins William komt opnieuw naar de Westhoek

De hertog van Cambridge zal voor de derde keer in enkele maanden tijd naar de Westhoek afzakken. Op 7 juni deed hij dat naar aanleiding van de Mijnenslag in Mesen, op 30 en 31 juli woonde hij, samen met zijn echtgenote Catherine, de herdenking van de start van de Slag bij Passendale bij in Ieper en Zonnebeke, en op 12 oktober zal hij opnieuw te gast zijn in Zonnebeke.