Productie klein model Tesla komt erg moeizaam op gang

Volgens Tesla-topman Elon Musk zijn er “bottlenecks” of opstoppingen bij

de productie, door problemen in de fabriek in Fremont, bij San Francisco.

Ook zou de grote batterijenfabriek van Tesla in de Amerikaanse staat Nevada niet snel genoeg kunnen leveren. Daardoor werd nog geen vijfde geproduceerd van wat eigenlijk de bedoeling was voor het derde kwartaal van dit jaar.

Met het model 3 wil Tesla een groter publiek bedienen dan tot nu toe met de modellen S en X. Daarvan is de verkoop overigens sterk gestegen. Daarvan denkt het Amerikaanse concern er dit jaar 100.000 te kunnen verkopen.

De bedoeling is om elk jaar zelfs 500.000 Tesla´s 3 te verkopen. De productiesnelheid zou daarvoor dit jaar en volgend jaar stevig opgevoerd moeten worden, maar dat lijkt moeilijk haalbaar, nu zelfs de bescheiden productie van het vorig kwartaal niet is gehaald.