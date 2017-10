Samusocial hervormt en blijft instaan voor winteropvang daklozen

Bij de Brusselse liefdadigheidsorganisatie Samusocial is een nieuwe raad van bestuur aangesteld. De vorige bestuurders hadden de handdoek in de ring gegooid na het schandaal rond de buitensporige zitpenningen van oud-burgemeester Yvan Mayeur en oud-OCMW-voorzitter Pascale Peraïta. Het kabinet van bevoegd minister Pascal Smet (SP.A) laat intussen weten dat de winteropvang voor daklozen zoals elk jaar gewoon in werking treedt op 15 november.