Termont: "Nieuwe krakerswet gaat niet ver genoeg"

In Gent maakten ze het al verschillende keren mee: een groep mensen kraakt een woning - een verzorgde woning, geen leegstaand krot - en de politie kan niks doen. En dat zal niet veranderen met de nieuwe krakerswet, zegt burgemeester Termont bij Radio 2 Oost-Vlaanderen: "De wet zoals die nu in de kamer komt, zal wel toelaten dat de politie krakers meteen uit een huis zet, maar de procureur krijgt daarna nog altijd 8 dagen de tijd om een uitspraak te doen. Ik vrees dat die krakers dan meteen een andere woning gaan bezetten, en dat het een kat-en-muisspel wordt. Ik vind dat die termijn voor de procureurs veel korter zou moeten zijn. Ik stel voor 12 uur, of 24 uur."

Geen rol voor burgemeester

Termont heeft nog een andere bedenking bij de nieuwe krakerswet. "In de wetgeving is geen enkele rol voor de burgemeester of het gemeentebestuur. Ik stel voor om dat wél te doen. Als ze willen dat een burgemeester maatregelen neemt, dan moet hij bevoegdheden krijgen en dat is niet het geval in de nieuwe wet. Een burgemeester die optreedt tegen krakers, is in overtreding en pleegt huisvredebreuk."

Volgens de indieners van het wetsvoorstel stelt de Gentse burgemeester de zaken verkeerd voor, en heeft Gent het krakersprobleem altijd te zacht aangepakt.