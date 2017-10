Van Grieken daagt De Wever uit: "Gaat u als N-VA-fractie de Catalaanse onafhankelijkheid erkennen?"

Het was voor het eerst in twee jaar tijd dat de voorzitters van alle Vlaamse partijen nog eens samen met elkaar in debat gingen. Desalniettemin startte het kopstukkendebat met een buitenlandse kwestie: de onafhankelijkheid van Catalonië. Alle voorzitters eisten dat de Europese Unie het geweld van de Spaanse politie scherp veroordeelt. Maar wat wanneer Catalonië effectief de onafhankelijkheid zal uitroepen straks?

Die vraag leidde tot een clash tussen De Wever en Van Grieken. De voorzitter van Vlaams Belang haalde een krantenartikel boven waarin Jan Jambon (N-VA) vorig jaar stelde dat de Catalaanse kwestie voor hem een regeringscrisis waard is. Van Grieken wierp daarbij de vraag op: "Meneer De Wever, gaat u als N-VA-fractie de Catalaanse onafhankelijkheid erkennen. Een eenvoudige vraag. Ja of neen?"

Bart De Wever antwoordde niet met ja of neen. "Die onafhankelijkheid is nog niet uitgeroepen. Rond de pot draaien heet ook diplomatiek voorzichtig zijn. Er is een proces dat heel gevaarlijk is in Catalonië." De voorzitter van de N-VA ging daarna over tot een tackel op Tom Van Grieken toen die een "rond-de-pot-draaien"-gebaar maakte: "Voor u is dat allemaal gemakkelijk. Als je maagd bent in de politiek, is alles gemakkelijk".