Voor 60 euro per maand op trein, tram en bus? In Antwerpen en Gent kan het vanaf vandaag

De City Pass was al aangekondigd in september. Maar vanaf vandaag kan je de kaart ook effectief kopen en gebruiken. De City Pass combineert een netabonnement van De Lijn met een stadsabonnement van de NMBS waarmee je onbeperkt kan reizen tussen een aantal treinstations in de agglomeraties Antwerpen of Gent.



De City Pass wordt aangeboden als een maand- of een jaarabonnement en kost respectievelijk 60 en 484 euro. Wie jonger is dan 25 jaar, betaalt slechts 49 en 412 euro. De City Pass wordt opgeladen op de MOBIB-kaart en is te koop via alle verkooppunten van de NMBS.



Zoveel mogelijk pendelaars naar het openbaar vervoer lokken

Uit onderzoek van de FOD Mobiliteit blijkt dat zowel in Antwerpen als in Gent in de zone van de City Pass bijna de helft van alle woon-werkverplaatsingen met de wagen gebeurt. NMBS en De Lijn zien in de City Pass dan ook een middel om zoveel mogelijk pendelaars naar het openbaar vervoer te lokken.