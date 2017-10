Vrouw voor dood achtergelaten in Koksijde

De vrouw van Marokkaanse afkomst woonde vlakbij de plek waar ze gisteren werd gevonden. Filiep Jodst van het parket van West-Vlaanderen: "De vrouw was zwaar gewond toen ze gevonden werd. Ze had 18 messteken, en werd in kritieke toetsand naar het ziekenhuis gebracht. Intussen is ze niet meer in levensgevaar."

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Volgens Jodst wijst het onderzoek in de richting van de ex-vriend van de vrouw: "De vrouw zelf is al verhoord, maar ze was nog erg verward. We sporen nu haar ex-vriend op, die hopelijk meer informatie kan geven. Op dit moment kunnen we nog weinig zeggen, het is nog zoeken naar de ware toedracht."