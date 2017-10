"Dit record is al het gekwijl waard geweest"

De exacte lengte van haar tong bedraagt 18,58 cm en dat bleek de langste die gemeten werd in 2016. Mochi is 8 jaar oud en woont samen met haar baasjes in Sioux Falls, in de Amerikaanse staat South Dakota. Die hadden de hond op 2-jarige leeftijd in een dierenasiel gevonden ("It was love at first sight").

Baasje Carla Rickert: "Mochi is levendig, grappig, lief en eeuwig dankbaar en loyaal tegenover ons. Deze ooit mishandelde en verwaarloosde hond heeft ons alvast geleerd dat het okƩ is om anders te zijn. We zijn daarom dan ook beretrots op dat unieke kenmerk van haar." "Als we over straat wandelen, worden we voortdurend door voorbijgangers tegengehouden, zodat ze Mochi en haar tong beter kunnen zien. Om dan in een lach te schieten."

"Door die tong is het wel niet altijd makkelijk voor haar om te ademen. Bovendien, als ze begint te kwijlen, dan kwijlt ze heus wel veel. Wanneer ze bijvoorbeeld zenuwachtig is of wanneer er troep aan haar tong plakt." "Het feit dat ze dit record gehaald heeft, maakt ons zo trots en doet ons al het water en al de kwijl die we de afgelopen 6,5 jaar hebben moeten opruimen, vergeten." "Door dit record hopen we ook de aandacht te vestigen op het feit dat dieren uit een asiel veel vreugde kunnen brengen voor het nieuwe gezin waarin ze terechtkomen."