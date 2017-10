Bart Peeters: "Mijn versie van "Hotline bling" is beter dan die van Drake"

"Brood voor morgenvroeg" is nog maar net uit, maar doet het al vrij goed. "De plaat staat nu op de tweede plaats in de iTunes-top", zegt Peeters aan VRT NWS. "De eerste plaats is voor die nieuwe van Oscar and the wolf, dus wij Belgen zijn goed bezig." Vanavond is "Brood voor morgenvroeg" officieel aan het publiek voorgesteld in de Ancienne Belgique in de hoofdstad. Voor de zanger is dat een belangrijk moment. "De plaat krijgt hele goede recensies, maar voor ons is de belangrijkste recensie het publiek", zegt hij daarover.

Met het gelijknamige nummer "Brood voor morgenvroeg" wil de zanger tegengif bieden voor wat hij de "oceaan aan woelig water en waanzin die de wereld overspoelt" noemt. "Op de plaat worden kleine en grote problemen met elkaar verbonden", legt hij uit. "Als muzikant kan ik die grote problemen niet oplossen. Ik kan moeilijk naar Kim Jong-un bellen om te vragen dat hij niet op de knop duwt. Kleine problemen kunnen we wel oplossen, zoals zorgen dat we brood in huis hebben voor morgenvroeg dankzij de broodautomaat." (lees verder onder de video)

Opmerkelijk: ook collega-zanger Stan Van Samang krijgt aandacht op "Brood voor morgenvroeg". Het nummer "Mirakelman" gaat over de situatie waarbij een vrouw meer aandacht heeft een knappe popzanger dan voor haar eigen man. "Ik heb zelf ook zo'n situatie meegemaakt indertijd met Ricky Martin. Mijn vrouw smolt daar helemaal voor", zegt de zanger. "Nu is dat hier Stan Van Samang." Het had volgens Peeters evengoed Tamino of die van Bazart kunnen zijn. "Maar Stan Van Samang klopte qua lettergrepen." Stan zelf heeft aan Peeters trouwens laten weten dat hij het een goed nummer vindt. (lees verder onder de video)

Peeters heeft naar eigen zeggen voor dit album een hele reeks vrolijke nummers aan elkaar geschreven. Toch is er hier en daar ook plaats voor maatschappijkritiek. Twee nummers zijn gewijd aan de overvloedige digitalisering: "Wifi song" over onze nood om altijd verbonden te zijn en "Smartphone". Dat laatste nummer is een cover -eigenlijk een parodie- van het nummer "Hotline bling" van rapper Drake. "Bij een cover moet je altijd proberen het origineel te verbeteren. Ik vind mijn versie beter dan die van Drake." Oordeel vooral zelf, een fragment van het nummer kunt u bekijken (en beluisteren) in onderstaande video.