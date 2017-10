Belgisch bedrijf "geneest" patiënt met leukemie zonder chemo

Hoewel immuuntherapie niet nieuw is, verschijnen steeds vaker hoopvolle berichten over de geneesmethode. Er wordt volop mee getest, ook in ons land. Zo laat het Waalse biotechbedrijf Celyad weten dat ze er voor het eerst in geslaagd zijn om een patiënt te “genezen” van acute melyoïde leukemie (AML), een zeer agressieve vorm van leukemie die de witte bloedcellen aantast. En dat zonder chemotherapie, maar door een vorm van immuuntherapie. Een wereldprimeur volgens het bedrijf.

Ook in het Universitair Ziekenhuis van Gent wordt onderzoek gedaan naar immuuntherapie. Dit nieuws wordt er van nabij gevolgd. “Immuuntherapie is een zeer beloftevolle techniek, maar we zijn er nog lang niet,” zegt professor Tessa Kerre, hematoloog aan het UZ Gent. “Bij kanker moet je altijd zeer voorzichtig zijn, je kan onmogelijk nu al spreken van een genezing. De kans op herval blijft bestaan.”

Hoe kankercellen het afweersysteem omzeilen

Kanker ontstaat door gemuteerde cellen die zich ongecontroleerd beginnen te delen en zo een tumor veroorzaken. Normaal gezien moet ons immuunsysteem die vreemde cellen detecteren en aanvallen. Maar kankercellen kunnen zich soms “vermommen” waardoor ze niet ontdekt worden. Of ze blokkeren de mechanismes van ons afweersysteem.

Er bestaan verschillende varianten van immuuntherapie. Bij Celyad hebben ze afweercellen, T-lymfocyten, uit het lichaam van de patiënt gehaald en die genetisch aangepast. Ze krijgen als het ware een soort antenne die de specifieke kankercellen kan opsporen . Daarna worden die T-cellen weer in het lichaam gespoten en doet het immuunsysteem de rest.

Nog niet voor morgen?

Immuuntherapie lijkt zeer succesvol te kunnen worden bij de bestrijding van kanker. Maar de techniek slaat lang niet bij iedereen aan. En lijkt ook niet tegen elk soort kanker te werken. Ook bij Celyad blijven ze realistisch en weten ze dat de weg nog lang is. “We hebben het over één patiënt. Dit succes moet herhaald worden bij andere patiënten,” zegt financieel directeur Patrick Jeanmart in “De Tijd”.