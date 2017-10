Colruyt neemt Albert Heijn op Groenplaats in Antwerpen over

In maart 2016 kwam het tot een fusie tussen de Nederlandse winkelreus Ahold en de Belgische winkelketen Delhaize. Die fusie werd door de mededingingsautoriteiten goedgekeurd. Er was wel een belangrijke voorwaarde: het nieuwe Ahold-Delhaize moest winkels verkopen, om zo de markt niet te veel te domineren.



12 winkels vonden in de afgelopen maanden al een nieuwe eigenaar en nu is ook de laatste winkel, de AH op de Groenplaats van de hand gedaan. De koper is de Colruytgroep. De Albert Heijn zal worden omgevormd tot een Spar-winkel.



De verkoop van de winkel zou al binnen een maand afgerond zijn. Volgens Ahold-Delhaize kunnen de personeelsleden terecht in andere vestigingen in de buurt.