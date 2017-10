Directie FN Herstal stuurt deurwaarder naar stakingspost

De deurwaarder stelde vast dat er inderdaad gestaakt wordt bij FN Herstal, dat werknemers het bedrijf niet in kunnen en dat containers met afgewerkte producten het bedrijf niet uit raken.



De socialistische vakbond (FGTB), die aan de basis ligt van de stakingsactie, reageert gepikeerd. "Deze beslissing van de directie maakt de sociale dialoog binnen de onderneming nog moeilijker", klinkt het.



Het conflict tussen het personeel en de directie van FN Herstal draait om de invulling van de loonnorm van 1,1 procent bovenop de indexering, zoals die is voorzien in het interprofessioneel akkoord. Er wordt sinds vrijdagochtend gestaakt. Een verzoeningsvergadering dinsdag leverde geen resultaat op.