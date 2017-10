Een aanslag of een schietpartij?

Niet de godsdienst van de dader, maar zijn agenda

De religie van de dader mag natuurlijk geen verschil maken. Maar waar baseer je je dan wel op om te kiezen tussen die twee woorden? Het zijn van die moment waarop je het Van Dale woordenboek toch nog eens openslaat. Een aanslag is volgens het woordenboek : “Een misdrijf tegen de veiligheid van de staat of tegen het leven en vrijheid van een belangrijk persoon.” Tja, Van Dale is niet altijd een makkelijke scheidsrechter. Wanneer is iets bedoeld om de veiligheid van de staat te treffen ? Bij terreuraanslagen is dat vrij duidelijk. Terroristen willen de hele gemeenschap zo'n angst aanjagen dat er chaos ontstaat of dat de staat beslissingen neemt die de terroristen graag willen, zoals stoppen met IS bombarderen.

Aanslagen en terreur hebben een agenda

In algemene termen zou je dus kunnen zeggen dat iets een aanslag is als je er ook een politieke agenda mee nastreeft. Dat was zonder meer het geval voor Anders Breivik die in 2011 77 mensen doden bij aanslagen in Oslo en op het Noorse eiland Utoya. Jawel, dat zijn “aanslagen” want Anders Breivik had vooraf een extreem-rechts, anti-islamitisch en anti-feministisch manifest geschreven waaruit zijn politieke bedoelingen duidelijk bleken.

Hoe een schietpartij toch een aanslag werd

Toch wordt het woord "aanslag" soms ten onrechte achterwege gelaten. In het NRC lees ik dat een schietpartij in een winkelcentrum in München in 2016 door media en Jusititie ten onrechte niet werd aangemerkt als een racistische en extreemrechtse aanslag. Dat zeggen drie onderzoekers die inzage hadden in de gerechtelijke dossiers. Toen eenmaal duidelijk was dat IS niet verantwoordelijk was, heette de dader "verward" of "gestoord" te zijn. Maar hij pleegde zijn aanslag dag op dag vijf jaar na Anders Breivik, zijn slachtoffers hadden allemaal een migratie-achtergrond en hijzelf zou blijkens het onderzoek hebben willen bewijzen "een echte Duitser" te zijn.

Het is dus oppassen, maar voorlopig blijven de motieven van Stephen Paddock, de dader in Las Vegas, echt wel onduidelijk. Zijn broer beweert dat de dader geen politieke of religieuze overtuigingen had die zijn daad konden verklaren. Om half vijf gisteren kwam dan het bericht binnen dat Islamitische Staat de aanslag opeiste. Maar zonder het minste element dat die opeising geloofwaardig zou kunnen maken.

Mass shooting