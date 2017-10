Europese Commissie pleit opnieuw voor Catalaanse dialoog

Het referendum van zondag was in strijd met de Spaanse grondwet en die grondwet moet gerespecteerd worden”, zei Timmermans. Respect voor de rechtstaat is niet optioneel, het is fundamenteel dat de grondwet van elke Europese lidstaat moet nageleefd en gerespecteerd worden. Alle lijnen moeten open blijven. Het is tijd om te praten.”

Na het geweld tijdens het referendum voor Catalaanse onafhankelijkheid zondag, besliste een meerderheid van het parlement eergisteren om een debat te houden. De Groenen wilden dat over “massaal politiegeweld tegen vreedzame burgers in Catalonië” maar dat botste op de traditionele fracties. De christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen steunden “de grondwet, de rechtstaat en fundamentele rechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië” als titel voor het debat.

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans (S&D) benadrukte dat het referendum in strijd is met de Spaanse grondwet. “Dat verandert niet dat we allemaal de trieste beelden zagen zondag. Niemand wil geweld zien in de samenleving maar het is wel de taak van de overheid om de rechtstaat te doen naleven.”

Daarop herhaalde hij de oproep van de commissie van maandag om de dialoog aan te gaan. Alle communicatielijnen moeten opengezet worden om uit de impasse te geraken binnen de grondwettelijke afspraken van Spanje.

Dat het referendum in Catalonië effectief plaats vond, kan op weinig begrip rekenen in het Europees parlement. De rechtstaat moet altijd gerespecteerd worden, zei EVP-fractieleider Weber, de fractie van de Spaanse premier Rajoy. Hij sprak zijn medeleven uit met iedereen die gewond raakte zondag. Maar geweld is nooit een antwoord. Hij herhaalde dat een onafhankelijk Catalonië niet alleen uit Spanje vertrekt maar ook uit de Europese Unie.

Liberaal fractieleider Verhofstadt haalde scherp uit naar de Catalaanse separatisten: “jullie wisten dat het niet legaal was en kenden het resultaat nog voor het referendum plaats vond. Is dat manipulatie? Misleiding?”

De ECR-fractie, waartoe N-VA behoort verwijt de Commissie dat ze mak reageert op de hele kwestie en met 2 maten en gewichten werkt. “Elk ander land zou bestraft worden voor een gelijkaardig politie-optreden. Mark Demesmaeker en Helga Stevens hielden de Catalaanse vlag omhoog bij het begin van het debat.