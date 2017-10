Ford en GM profiteren van orkanen in de Verenigde Staten

De autoverkoop kende er in september een forse stijging. Er werden naar schatting 1,52 miljoen wagens meer verkocht, een stijging van 6,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. En daar hebben vooral Ford en General Motors van geprofiteerd. De doortocht van orkaan Harvey en Irma in Texas en Florida liet een spoor van vernieling na. Duizenden wagens waren goed voor de schroothoop. Uit de verkoopcijfers voor afgelopen maand blijkt dat GM 11,6 procent meer wagens verkocht, Ford zag de autoverkoop stijgen met 8,7 procent ten opzichte van 2016.



Als er meer mensen worden vergoed voor de geleden schade zal de vraag naar nieuwe wagens de komende maanden nog meer toenemen, verwachten analisten. Bovendien steeg niet enkel de vraag maar ook de gemiddelde verkoopsprijs met 18 procent in september, wat goed nieuws is voor de rentabiliteit van de autobouwers die tot voor kort de verkoop probeerden aan te zwengelen met talrijke promoties.



De autoverkoop zat in een dalende trend tijdens de eerste acht maanden van 2017, toen werden er 2,7 procent minder wagens van de hand gedaan dan het jaar voordien. Het zag ernaar uit dat er voor het eerst in zeven jaar een verkoopsdaling zou genoteerd worden. Door de omstandigheden lijkt het er echter op dat het recordjaar van 2016 zal worden geëvenaard.